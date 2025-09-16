Избил до смерти сожительницу, потому что хотел больше ее внимания: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который во время конфликта избил до смерти сожительницу. Злоумышленник нанес женщине несовместимые с жизнью травмы из-за того, что нуждался в большем внимании.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Преступнику назначено наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева 28-летний житель столицы судом признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений сожительнице, в результате которых женщина умерла (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, было установлено, что в начале апреля 2025 года между парой возник конфликт на бытовой почве. Мужчина был недоволен, что 41-летняя женщина уделяет ему мало времени. Поэтому во время разборок он сначала ударил ее по лицу, а после того, как она упала, начал бить ее ногами.

От полученных травм потерпевшая скончалась. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. После завершения расследования дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, где он был признан виновным в совершении преступления.

