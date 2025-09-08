В Киеве мужчина несколько раз ударил ножом знакомого из-за долгов. Подробности дела и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, на Оболони едва не убил знакомого. Злоумышленник из-за долга нанес многочисленные ножевые ранения потерпевшему.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение от жительницы Киева о том, что ее 44-летний муж уехал из дома на автомобиле и перестал выходить на связь. Оперативники, благодаря камерам видеонаблюдения, установили маршрут пропавшего и обнаружили его машину на одной из улиц в Оболонском районе.

"В дальнейшем правоохранители выяснили, что разыскиваемый встретился со знакомым, которому задолжал значительную сумму, и зашел в его квартиру. В дальнейшем между мужчинами возник конфликт из-за отказа должника вовремя вернуть деньги. Во время ссоры хозяин дома схватил нож и нанес мужчине многочисленные удары в грудь и живот", – добавили в полиции.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, а злоумышленника задержали – им оказался 48-летний киевлянин. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ) открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

