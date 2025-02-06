В Киеве на Оболони толпа подростков избила парня прямо посреди улицы: за дело взялась полиция. Видео

В Киеве, на Оболони, группа подростков избила парня прямо посреди улицы. За дело уже взялись правоохранители, проводящие проверку.

Видео дня

Об инциденте стало известно благодаря видео, которое было распространено в социальных сетях. На кадрах видно, как толпа подростков, скрывая лицо масками, совершает нападение на жертву, после чего злоумышленники хвастаются тем, что забрали его телефон.

Предварительно один из нападающих познакомился с парнем в интернете, выдав себя за девушку, и пригласил его на встречу. Однако вместо ожидаемой встречи парень попал в ловушку и стал жертвой нападающих.

Информация об избиении была обнаружена полицией во время мониторинга социальных сетей. В частности, видео этого инцидента было опубликовано на нескольких телеграммах-каналах. По словам правоохранителей, официальных заявлений по этому случаю в полицию не поступало, но они уже зарегистрировали факт и начали проверку.

Сейчас полиция столицы работает над установлением всех событий и личностей участников нападения.

"Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции, что к указанному событию не поступало. Правоохранители зарегистрировали указанную информацию. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили участников потасовки с участием несовершеннолетней. Произошло это в одном из торгово-развлекательных центров Деснянского района Киева.

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