Стало известно о новом ЧП с сотрудником УГО, избившем танцора Дорофеевой: почему дело еще не передали в суд

Дело об избиении танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко военнослужащим Управления госохраны Украины будет передано следователями ГБР в суд после завершения судебно-медицинской экспертизы. Также появилась информация о еще одном преступлении, к которому может быть причастен подозреваемый.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чиканова. Она рассказала о том, что сейчас происходит с расследованием резонансного преступления.

"На сегодняшний день проведены все необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели уголовного правонарушения, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы", – уточнила Чиканова.

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Но еще не завершена экспертиза, которая должна ответить на вопрос, какой тяжести травмы получил пострадавший – только после этого дело будет передано в суд. Сейчас 22-летний парень находится в коме.

Также следователи ГБР проверяют информацию о причастности сотрудника Управления госохраны к другим подобным преступлениям. По информации OBOZREVATEL, недавно соседи Беспалова заявляли о еще одном избиении, однако уголовное производство тогда не было открыто.

Напомним, 1 августа сотрудник Управления государственной охраны Украины в центре Киева сначала толкнул парня, а после замечания нанес сильный удар. Евгений Гончаренко получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие повреждения.

На следующий день следователи территориального управления ГБР Киева сообщили сотруднику УГО о подозрении. Ольга Чиканова отметила, что такое поведение сотрудников правоохранительных органов недопустимо.

"Человек, наделенный полномочиями, не имеет права применять силу против гражданского населения. ГБР будет жестко реагировать на подобные проявления. Только за этот год Бюро сообщило о подозрении 93 сотрудникам правоохранительных органов за насилие в отношении граждан, 57 дел направлены в суд", – добавила Чиканова в комментарии OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник УГО Евгений Беспалый по решению суда находится под стражей. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1. ст.121 УК), за что грозит до 8 лет лишения свободы. Руководство Управления госохраны приняло решение уволить военнослужащего, который "нарушил принципы морали развитого общества".