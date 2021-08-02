Избиение сотрудником УГО парня возле гей-клуба в Киеве попало на видео камер наблюдения. Эксклюзив

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Расследования
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драка возле гей-клуба Киев

Танцор балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко был избит сотрудником Управления госохраны в результате уличного конфликта.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео произошедшего на ул. Антоновича (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Судя по записи с камер наблюдения, 22-летний Евгений Гончаренко с двумя приятелями (парнем и девушкой) вышли из клуба LIFT, а в этот момент по улице шел сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и достала телефон, начала снимать. Беспалый вернулся, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В этот момент танцор попытался предотвратить это и получил сильный удар в голову.

Нападение возле гей-клуба

Гончаренко упал, ударившись головой об плитку. На помощь подоспели прохожие, однако парень был без сознания.

Сотрудник УГО избил танцора возле гей-клуба в Киеве

Друзья избитого парня считают, что нападение произошло на почве гомофобии.

Танцор Евгений Гончаренко после избиения

Как стало известно журналистам OBOZREVATEL, первую помощь 22-летему Евгению Гончаренко оказала бригада медиков, которых вызвали на место инцидента. Затем избитого парня отвезли в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) на ул. Братиславской.

Выяснилось, что произошло кровоизлияние в мозг, потому Евгению сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Сотрудник УГО Евгений Беспалый.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас делом занялось Государственное бюро расследований, так как подозреваемый – сотрудник УГО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".

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