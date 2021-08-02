Избиение сотрудником УГО парня возле гей-клуба в Киеве попало на видео камер наблюдения. Эксклюзив

Танцор балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко был избит сотрудником Управления госохраны в результате уличного конфликта.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео произошедшего на ул. Антоновича (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Судя по записи с камер наблюдения, 22-летний Евгений Гончаренко с двумя приятелями (парнем и девушкой) вышли из клуба LIFT, а в этот момент по улице шел сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и достала телефон, начала снимать. Беспалый вернулся, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В этот момент танцор попытался предотвратить это и получил сильный удар в голову.

Гончаренко упал, ударившись головой об плитку. На помощь подоспели прохожие, однако парень был без сознания.

Друзья избитого парня считают, что нападение произошло на почве гомофобии.

Как стало известно журналистам OBOZREVATEL, первую помощь 22-летему Евгению Гончаренко оказала бригада медиков, которых вызвали на место инцидента. Затем избитого парня отвезли в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) на ул. Братиславской.

Выяснилось, что произошло кровоизлияние в мозг, потому Евгению сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас делом занялось Государственное бюро расследований, так как подозреваемый – сотрудник УГО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".