Суд принял решение в отношении сотрудника УГО, избившего танцора Дорофеевой

Сотруднику Управления государственной охраны Украины (УГО), который избил танцора певицы Нади Дорофеевой, избрали меру пресечения. 28-летнего парня отправили под стражу на 60 суток.

Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook. Решение 3 августа принял Голосеевский районный суд Киева.

Таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры. В ведомстве напомнили, что сотрудника УГО подозревают в нанесении пострадавшему тяжкого телесного повреждения. Расследование ведется по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса.

Видео дня

Напомним, что танцора балета Дорофеевой Евгения Гончаренко избил сотрудник Управления госохраны во время уличного конфликта. Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео происшествия.

Когда 22-летний парень вместе с двумя приятелями вышли из клуба LIFT, по улице проходил сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО, достала телефон и начала снимать. Беспалый вернулся и попытался выбить телефон. В конфликт вмешался танцор, которого сотрудник УГО ударил в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее избиение прокомментировали многие украинские знаменитости, в частности Потап, Джамала, Санта Димопулос, Виктория Булитко.