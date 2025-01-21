Избиение девочки в Белой Церкви: полиция установила семь участников резонансного события. Подробности дела

Правоохранители расследуют факт пытки и вымогательства денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Установлены личности семи участников резонансного события.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновным грозит уголовная ответственность посредством лишения свободы.

"Полицейские Киевщины проводят досудебное расследование по факту пыток малолетнего ребенка в Белой Церкви. Напомним, что 11 января в полицию поступило сообщение от матери о том, что подростки избили ее 12-летнюю дочь", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители установили семь участников данного события в возрасте от 12 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью устрашения девочки один из них, 16-летний парень угрожал, ударил девушку и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, он психологически давил на ребенка и требовал у него деньги в сумме 15 тысяч гривен.

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В понедельник, 20 января, 16-летнему подростку сообщили о подозрении по факту пыток и вымогательств средств во время военного положения (ему грозит до 12 лет лишения свободы ).

Кроме того, полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления – досудебное расследование продолжается по факту пыток (виновным грозит до шести лет лишения свободы).

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Правоохранители быстро установили всех несовершеннолетних участников инцидента.

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