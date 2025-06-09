Избиение девочки в Белой Церкви: о подозрении объявили еще одному подростку. Подробности дела

Правоохранители Киевской области объявили подозрение еще одному подростку за избиение 12-летней школьницы в Белой Церкви. Событие произошло 11 января этого года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области. Ему и еще одному парню грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в начале января в социальных сетях опубликовали видео, на котором группа несовершеннолетних избивает школьницу и требует у нее деньги. Происшествие случилось 11 января этого года в Белой Церкви. Тогда было идентифицировано 13 участников драки.

"Сейчас двум старшим нападающим сообщено о подозрениях в пытках и вымогательстве средств у потерпевшей. В отношении трех младших участников события в суд направлено ходатайство о принудительных мерах воспитательного процесса. Другие семь школьников признаны свидетелями", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали на телефон. Тогда одному из юношей, который фигурирует среди других участников избиения, было сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Стоит добавить, что в сети опубликовали запись с издевательствами над девочкой – подростки били ее и оскорбляли. Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Внимание, 18+.

Как сообщал OBOZ.UA, девочку Ярославу, которую избили подростки в Белой Церкви, на встречу пригласил один из знакомых. Пострадавшая является переселенкой и просто пыталась найти друзей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!