Из-за ревности едва не убил жену: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который из-за ревности едва не убил жену. Во время конфликта он ударил женщину ножом в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие пять лет он проведет за решеткой.

"Мужчина, в сентябре прошлого года, приревновал женщину и при выяснении отношений кухонным ножом нанес ей удар в живот. Врачи госпитализировали 49-летнюю пострадавшую с проникающим ранением в медицинское учреждение, а следователи задержали 53-летнего нападавшего", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. На днях Подольский районный суд Киева признал злоумышленника виновным в совершении преступления и назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, забил до смерти товарища. Чтобы скрыть следы преступления, он вытащил тело из своей квартиры и оставил на территории паркинга, а сам пытался скрыться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном убийстве. Он во время ссоры киркой забил до смерти двух знакомых, а их тела забрасывал строительным мусором.

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