Киркой убил двух знакомых, а тела забросал строительным мусором: в Киевской области суд вынес приговор мужчине

В Киевской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном убийстве. Он во время ссоры киркой забил насмерть двух знакомых, а их тела забрасывал строительным мусором.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Следующие 14 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Убийство произошло в сентябре 2022 в селе Глебовка Вышгородского района. Между тремя мужчинами, которые совместно употребляли алкоголь, возник конфликт. С целью мести за словесные оскорбления в свой адрес, осужденный схватил кирку и нанес своим оппонентам многочисленные удары по голове. От полученных травм потерпевшие скончались на месте совершения преступления", – рассказал Сваток.

Он добавил, что на следующий день злоумышленник переместил тела убитых в яму во дворе своего домовладения и забросал их строительным мусором.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киевщины, суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства. Он приговорен к 14 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить мужчину, который во время конфликта забил до смерти знакомого. Чтобы скрыть преступление, он закопал тело товарища в лесополосе.

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