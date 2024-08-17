Убил знакомого, а тело перенес на паркинг, чтобы скрыть преступление: в Киеве задержан злоумышленник. Фото и видео

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, забил до смерти товарища. Чтобы скрыть следы преступления, он вытащил тело пострадавшего из своей квартиры и оставил на территории паркинга, а сам пытался скрыться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов столицы в подземном паркинге обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

"Правоохранители выяснили, что мужчина умер в результате полученных телесных повреждений. Как установили полицейские, потерпевший работал охранником дома. Накануне его пригласил в гости знакомый, арендовавший квартиру в указанном доме. Во время отдыха между ними возник конфликт, и злоумышленник набросился на потерпевшего с кулаками. От полученных травм мужчина скончался", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вытащил тело пострадавшего на территорию паркинга, где оставил, а сам пытался скрыться. Оперативники задержали злоумышленника возле места преступления. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном убийстве. Он во время ссоры киркой забил до смерти двух знакомых, а их тела забрасывал строительным мусором.

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