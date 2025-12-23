Из-за мести расстреляли иностранца на кладбище: на Киевщине задержали трех злоумышленников. Подробности и фото

Правоохранители задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, расстреляли иностранца на кладбище в Бучанском районе Киевской области. На теле убитого обнаружили 11 пулевых ранений.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Жестокое убийство

По словам правоохранителей, 9 декабря к ним поступило сообщение от женщины о том, что в селе Михайловка-Рубежовка исчез ее гражданский муж – иностранец. Утром следующего дня при обследовании территории одного из местных кладбищ полицейские обнаружили его тело с огнестрельными ранениями.

"Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления причастны трое сообщников – 51-летний иностранец и двое мужчин 38 лет, которые жили в столице. Полицейские выяснили, что накануне между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт. Подозреваемые решили отомстить и убить знакомого", – рассказали в пресс-службе.

Путем обмана злоумышленники договорились о встрече с пострадавшим на кладбище, а уже на месте происшествия нападавшие совершили 11 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего и скрылись. От полученных многочисленных пулевых ранений мужчина погиб на месте.

По факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

