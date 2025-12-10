Под Киевом на кладбище обнаружили тело иностранца с огнестрельными ранениями. Подробности дела

В Бучанском районе Киевской области на кладбище обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Как оказалось это житель области, который исчез накануне.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. По данному факту начато досудебное расследование.

Что известно

По словам правоохранителей, 9 декабря в 19:20 к ним поступило сообщение от женщины о том, что около 17:00 исчез ее гражданский муж в селе Михайловка-Рубежовка.

"Полицейские предварительно установили, что 33-летний мужчина-иностранец приехал на встречу, после чего перестал выходить на связь. Правоохранители сразу начали поисковые мероприятия и утром следующего дня при обследовании прилегающей территории кладбища обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители принимают необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного преступления.

