Гибель 20-летнего парня в Киеве: допрошен директор аттракциона, полиция проводит обыски в КГГА

В Киеве правоохранители проводят обыски в соответствующих службах КГГА в рамках расследования по факту гибели 20-летнего парня в Киеве. Кроме того, уже допрошены директор аттракциона и персонал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновным грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

"Правоохранители проводят неотложные следственные действия по определению лиц, по вине которых на аттракционе погиб 20-летний парень. Следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА, которые согласовали расположение аттракциона, органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что следователи уже допросили директора аттракциона и персонал, а также изъяли служебную документацию. Она будет изучаться в рамках назначенной экспертизы по исследованию причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. По предварительным данным, это парень 2004 года рождения. Спасатели обследовали 8000 кв. м дна реки, но тело в тот день не обнаружили. Поиски были прекращены из-за наступления сумерек.

В столичной полиции также сообщили, что на аттракционе находился 20-летний парень. По факту указанного происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также доказательства. Следует отметить, что на опубликованной записи видно, как спуск завершил парень – это был старший брат погибшего юноши, который успел доехать до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 22 июля, спасатели и правоохранители обнаружили тело 20-летнего парня, который, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса. Трагедия произошла 21 июля.

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