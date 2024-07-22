Первым ехал брат погибшего молодого человека: новые подробности трагедии на аттракционе через Днепр в Киеве. Фото и видео

В Киеве правоохранители продолжают изъять вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения, связанных с гибелью 20-летнего парня на аттракционе через реку Днепр. Было установлено, что в момент трагедии с юношей спускался его брат.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Виновным грозит длительные сроки заключения.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева продолжается расследование причин обрыва троса на аттракционе "Канатная переправа через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханового острова", в результате чего погиб человек. На второй день поисков спасатели нашли тело 20-летнего парня, находившегося на аттракционе в момент обрыва троса. Его тело будет направлено на экспертизу", – рассказали в прокуратуре.

Как уточнили в пресс-службе, правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства. Следует отметить, что на опубликованной записи видно, как спуск завершил парень – это был старший брат погибшего юноши, который успел доехать до конца.

"Также обращаемся к свидетелям события, а также гражданам, обладающим важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показы, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органа досудебного расследования и прокуратуры", – призвали в прокуратуре.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. По предварительным данным, это парень 2004 года рождения. Спасатели обследовали 8000 кв. м дна реки, но тело пока не обнаружили. Поиски были прекращены из-за наступления сумерек.

В столичной полиции также сообщили, что на аттракционе находился 20-летний парень. По факту указанного происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 22 июля, спасатели и правоохранители обнаружили тело 20-летнего парня, который, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса. Трагедия произошла 21 июля.

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