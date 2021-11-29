В Киеве вооруженные преступники заманили геев в ловушку и забрали 160 тысяч: детали нападения

Двое киевлян, которые нашли секс-партнера в сети, стали жертвой разбойного нападения в Днепровском районе. Вооруженные преступники вынудили их отдать крупную сумму.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, двое знакомых, 27-летний и 30-летний мужчины, договорились о встрече с еще одним через telegram-чат BlueSystem. Однако вместо симпатичного парня в одном из домов на проспекте Перова "клиентов" поджидали четверо вооруженных мужчин.

"Они напали на своих жертв прямо в подъезде, когда те поднялись на пятый этаж. Преступники были в масках-балаклавах, вооружены ножами и пистолетами. Они заковали своих жертв в наручники, приставили нож к горлу и потребовали деньги. С собой у мужчин было немного наличных – три тысячи гривен и 40 долларов – и это не устроило бандитов", – рассказал источник.

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По его словам, преступники стали шантажировать своих жертв: если не переведут им крупную сумму, то о них распространят информацию, будто в этой квартире мужчины собирались изнасиловать ребенка. Также грозились рассказать всем знакомым своих жертв об их сексуальной ориентации.

Понимая, что жизни грозит опасность, один из мужчин был вынужден перевести на указанную преступниками карточку 160 тысяч гривен. После этого жертвам отдали документы, личные вещи и отпустили.

Правоохранители довольно быстро вышли на след преступников. Это, по информации нашего собеседника, киевляне и житель Одесской области.

За разбойное нападение им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области с двух 15-летних подростков, изнасиловавших и ограбивших на улице женщину, хотят снять часть вины. А в Киеве правоохранители расследуют странную смерть бывшего судьи Соломенского райсуда, которого нашли застреленным в его квартире.