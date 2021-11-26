С подростков, ограбивших и изнасиловавших женщину, хотят снять часть вины: детали ЧП в Кривом Роге

Новость о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области двое 15-летних подростков напали на женщину (избили, ограбили и изнасиловали ее) потрясла многих украинцев. В голове не укладывается, как такое вообще возможно. Однако сейчас родственники подозреваемых делают все, чтобы снять с них часть вины.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

48-летнюю жительницу Кривого Рога нашли ночью на улице случайные прохожие. Женщина была без сознания, избита и раздета. Люди сразу же позвонили на 102, а приехавшие полицейские немедленно вызвали скорую помощь.

"Пострадавшую женщину отвезли в больницу. А в это время в полицию обратилась гражданка и сообщила об исчезновении знакомой и выяснилось, что это как раз пострадавшая в результате нападения", – рассказали в Патрульной полиции Кривого Рога.

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Полицейские выяснили, что на женщину напали двое несовершеннолетних, жестоко ее избили, изнасиловали, забрали мобильный телефон и бросили по факту умирать на улице.

Патрульные вместе с сотрудниками Криворожского районного управления полиции вышли на подозреваемых в тяжких преступлениях и бросили на их поиски все экипажи.

Вскоре патрульные обнаружили двух подростков и задержали их.

Как впоследствии выяснилось, 15-летние Давид Жалдо и Руслан Перцов были в бане, где выпивали, устроили пожар и распылили огнетушитель. На слова работницы заведения о том, что нужно возместить ущерб, сказали, что заплатят и предложили пройти к банкомату. Но посреди улицы напали на нее.

Как рассказала OBOZREVATEL заведующая приемным отделением городской больницы №2 Елена Сиротюк, женщина поступила в тяжелом состоянии.

"Затем она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой. Было проведено оперативное вмешательство, теперь лечение медикаментозное. Женщина находится в реанимационном отделении. Сейчас ее состояние тяжелое, стабильное", – сообщила Сиротюк.

Правоохранители сразу открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Также стало известно, что один из подозреваемых – Давид Залдо – уже попадался на грабежах. Вместе с младшим братом в марте 2021 г. напал на пожилого мужчину на улице Украинской – они забрали у жертвы деньги и телефон. Также парочка избила и ограбила человека с инвалидностью на костылях на улице Петра Калнышевского.

Местные жители считают, что от безнаказанности у "детишек" просто "сорвало крышу".

Правоохранители говорят, что после задержания двое подростков наотрез отрицали свою причастность к преступлениям. "Правда, под грузом улик затем признались в избиении и разбое, но вот изнасилование продолжают отрицать", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога уже избрал им меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 дней. 15-летние Давид Залдо и Руслан Перцов уже находятся в следственном изоляторе.

Однако по словам наших источников в правоохранительных органах, успокаиваться рано: сейчас родственники подростков делают все, чтобы снять с них подозрение в изнасиловании.

Дело в том, что самый большой срок "детишкам" светит за разбой – до 15 лет лишения свободы. За нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилование – меньше (до 10 и 7 лет). Однако сексуальное насилие – "стыдная" статья УК, на парнях на всю жизнь будет клеймо сексуальных преступников.

"Помимо того, что изнасилование женщины, по возрасту годящейся им в матери, а то и бабушки, будет довольно негативно воспринято среди ромов, оно также не даст беспроблемно отбыть за решеткой весь срок. На зоне еще есть понятия. Потому родственники будут делать все, чтобы "убрать" эту статью УК: мол, "мальчики" только ограбили и избили, а после того, как покинули место преступления, жертву изнасиловал кто-то другой", – считает наш собеседник.

Источники говорят, что гипотетически возможны варианты с "оправдывающей" экспертизой (она еще проводится), также будут попытки "порешать с правоохранителями". Но это преступление подростков вызвало резонанс на всю страну, и чем дольше будет приковано к этому делу внимание прессы и общественности, тем меньше шансов, что преступники снимут с себя хотя бы часть вины.