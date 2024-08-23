Есть сбитые вражеские объекты: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 23 августа

Страна-агрессор РФ в ночь с 22 на 23 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Уважаемые жители области! Ночью враг пытался атаковать Киевщину ударными дронами! В регионе работали силы ПВО! Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов. Спасибо силам обороны за постоянную защиту!" – добавил Кравченко

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 23 августа обезвредили в небе над рядом регионов 14 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В то же время враг атаковал страну и баллистикой.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 20 на 21 августа атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. По предварительной информации, в сторону Киева враг запустил в десяток БПЛА, но силами и средствами ПВО они были сбиты.

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