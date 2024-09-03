Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-агрессор РФ в ночь со 2 на 3 сентября, снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня ночью враг снова атаковал область с помощью ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим военным за надежную защиту! Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Глава КОВВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки. В одной из жилых многоэтажек имеется незначительное повреждение кровли. В настоящее время оперативные группы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось горючее, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября Россия снова атаковала Украину. Враг запустил 35 дронов-камикадзе, бил также ракетами.

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