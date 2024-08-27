На дом упал "Шахед", у которого закончилось горючее: последствия атаки России в Киевской области. Эксклюзивное видео

Во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района Шахед, у которого закончилось топливо, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил владелец жилья Александр Миленин. К счастью, никто не пострадал.

По его словам, во время российской атаки 26 августа он вместе с женой находился внутри дома – в безопасном месте, между стенами.

"Летел "Шахед", у которого закончилось топливо, и он спланировал прямо в дом и взорвался – там 50 кг тротила. Разнесло пол дома. Слава Богу никто не пострадал – сидели в стороне – вылетели все окна и все двери", – уточнил Миленин.

На видео, которое есть в распоряжении редакции, можно увидеть последствия падения дрона-камикадзе. В одной из частей дома отсутствует крыша, во дворе разбросаны обломки здания и выбиты стекла.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из сел Бучанского района Киевской области обломки "Шахеда", сбитого силами ПВО 26 августа, уничтожили частный дом, владелец которого успел уехать на работу за 5 минут до этого события. На месте падения вражеского дрона образовалась глубокая воронка.

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