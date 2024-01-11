Экс-замгенпрокурора Колинько могла умереть из-за удушения: что узнали СМИ

На теле бывшего заместителя генпрокурора Украины Ольги Колинько, которую нашли мертвой в своей квартире 10 января, якобы обнаружили травму – перелом хрящей гортани. Информация официально подтверждена не была.

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О предварительных результатах судебно-медицинской экспертизы в четверг, 11 января, написало издание "Ракурс" со ссылкой на источники. Перелом хрящей гортани можно получить в результате удушения или сдавливания, отметили журналисты.

Колинько был 71 год. В квартире по соседству нашли мертвой дочку бывшей сотрудницы генпрокуратуры. Ее тело тоже направлено на вскрытие. Информации о его результатах у "Ракурса" нет.

Напомним: женщин нашли без признаков жизни в их жилищах, расположенных по соседству, 10 января. Заявлялось, что мать могла умереть около двух месяцев назад, а дочь – примерно три недели назад. Обе квартиры были закрыты изнутри.

10 января Департамент коммуникации Национальной полиции Украины заявлял OBOZ.UA, что на трупах, предварительно, не было признаков насильственной смерти. Точные причины двух смертей должны установить специалисты.

Как писал OBOZ.UA:

– В селе Ольшаница Киевской области 29-летний мужчина решил отомстить и деревянной палкой забил до смерти пенсионера. Злоумышленник продолжал избивать пожилого мужчину по голове, даже когда тот упал на пол.

– Ранее в Яготине на Киевщине мужчина во время конфликта жестоко избил жену. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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