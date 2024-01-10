В Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора и ее дочь: все подробности

В среду, 10 января, в Киеве нашли мертвой бывшую заместителя генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько – тело женщины обнаружили в ее квартире. Мертвой также была найдена дочь Колинько Ярослава – она проживала в квартире рядом с матерью, там и было обнаружено ее тело.

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Как сообщили OBOZ.UA в Департаменте коммуникации НПУ, обе квартиры были закрыты изнутри. На телах Колинько и ее дочери не было признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, женщины умерли в разное время: мать около двух месяцев назад, а дочь примерно три недели назад.

Их тела передали на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти обеих гражданок. После получения результатов СМЭ будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Как пишет ZN.UA, тело Ольги Колинько нашли после того, как работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали двери ее жилья. Их вызвали соседи женщины из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали дверь.

Что известно об Ольге Колинько

71-летняя Ольга Колинько на протяжении многих лет тяжело болела и потому не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь, которая проживала в соседней квартире, также принадлежавшей семье Колинько.

Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины – с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 годы. С 2001 по 2003 год она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президентстве Леонида Кучмы.

Колинько была одним из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Также она вела дела против бывшего вице-спикера Александра Ткаченко, депутата и и.о. премьер-министра Украины Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза и других политиков.

Следует добавить, что Ольга Колинько также запомнилась тем, что она считала пребывание своего руководителя Святослава Пискуна в должности генерального прокурора нелегитимным. Она обвиняла его в параллельной коммерческой деятельности во время работы на должности.

Женщине несколько раз прочили кресло генерального прокурора, однако она так и не заняла эту должность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве умерла британский боевой медик, 25-летняя Кэтрин Мельничук, которая служила в Украине. Тело женщины нашли побратимы в постели в ее собственном доме.

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