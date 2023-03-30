Двух участников скандальных пьяных вечеринок в Киеве выпустили под залог

Двое из трех участников скандальных пьяных вечеринок в Киеве, ранее задержанных правоохранителями, вышли под залог. За каждого из них было внесено 402 тысяч гривен.

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Об этом рассказала спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, передает Hromadske. Они должны являтся по первому вызову правоохранителей.

"На свободу смогли выйти Ярослав Домбровский и Олег Захаров. Первый подозревается в распространении порнографического контента, а второй — в сексуальном насилии. Суд отправил обоих под стражу, но с правом внесения залога, что они и сделали", – рассказали журналисты

Сообщается, что каждый из подозреваемых внес по 402 тысяч гривен. При этом они оба должны по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду. Кроме того, они обязаны сообщать об изменении своего места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Еще одним подозреваемым, Андрей Ярина, находится под стражей без права на внесение залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 января 2023 года в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".

Уже 1 февраля стало известно, что правоохранители обнаружили участников вечеринок и проводили обыски в Киеве и еще одном регионе страны. По этому факту было открыто уголовное производство. Подробности можно узнать в нашем материале. Позже правоохранители сообщили о подозрении двум участникам вечеринок.

По состоянию на 25 марта 2023 года суд избрал меру пресечения трем участникам скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве.

Один из них – Ярослав Домбровский, получивший в этом году один год ограничения свободы условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Один из ребят, который может быть причастен к скандальным пьяным вечеринкам в Киеве, где унижали девушек, записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

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