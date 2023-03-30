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Двух участников скандальных пьяных вечеринок в Киеве выпустили под залог

Олег Тимченко
Криминал
2 минуты
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Двух подозреваемых выпустили под залог

Двое из трех участников скандальных пьяных вечеринок в Киеве, ранее задержанных правоохранителями, вышли под залог. За каждого из них было внесено 402 тысяч гривен.

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Об этом рассказала спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, передает Hromadske. Они должны являтся по первому вызову правоохранителей.

"На свободу смогли выйти Ярослав Домбровский и Олег Захаров. Первый подозревается в распространении порнографического контента, а второй — в сексуальном насилии. Суд отправил обоих под стражу, но с правом внесения залога, что они и сделали", – рассказали журналисты

Сообщается, что каждый из подозреваемых внес по 402 тысяч гривен. При этом они оба должны по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду. Кроме того, они обязаны сообщать об изменении своего места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Еще одним подозреваемым, Андрей Ярина, находится под стражей без права на внесение залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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