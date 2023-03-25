Одному из организаторов "пьяных вечеринок" дали условный срок за марихуану: детали

Один из организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве Ярослав Домбровский получил один год ограничения свободы условно за незаконное приобретение и хранение наркотического средства. Наркотики у него обнаружили во время обыска 25 января 2023 года, до задержания по делу "пьяных вечеринок".

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Об этом говорится в приговоре суда, копию которого получил OBOZREVATEL. Дело рассматривал Голосеевский районный суд Киева 21 февраля 2023 года.

Суд установил, что 19-летний Ярослав Домбровский приобрел наркотическое средство для собственного употребления без цели сбыта. 25 января 2023 в ходе личного обыска, у него было изъято 8,69 грамм запрещенного наркотического вещества – каннабиса. Таким образом, по мнению суда, Ярослав Домбровский совершил уголовный проступок, предусмотренный ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта").

"Руководствуясь статьями 368, 370, 374. 381, 382 УПК РФ, суд принял признать Домбровского Ярослава Александровича виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. На основании ст. 75 УК Украины освободить Домбровского Ярослава Александровича от отбывания назначения наказания в виде ограничения свободы с испытанием с испытательным сроком один год", – говорится в решении суда.

Кроме этого, суд обязал Домбровского периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования этого органа.

При этом суд решил, что назначение наказания в виде штрафа будет нецелесообразным из-за того, что в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о трудоустройстве Ярослава Домбровского и, соответственно, о его способности уплатить штраф в размере. предусмотренном санкцией инкриминируемого уголовного проступка (от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

По мнению суда, назначенное наказание является необходимым и достаточным для исправления фигуранта дела и предупреждения совершения им новых проступков и преступлений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 января 2023 года в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".

Уже 1 февраля стало известно, что правоохранители нашли участников вечеринок и проводили обыски в Киеве и еще одном регионе страны. По этому факту было открыто уголовное производство. Подробности можно узнать в нашем материале. Позднее правоохранители сообщили о подозрении двум участникам вечеринок.

По состоянию на 25 марта 2023 года суд избрал меру пресечения трем участникам скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Один из них – Ярослав Домбровский.

Один из парней, который может быть причастен к скандальным пьяным вечеринкам в Киеве, где унижали девушек, записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

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