В Киеве авто на скорости врезалось в маршрутку, водитель был пьяным. Видео
В Дарницком районе Киева вечером в субботу, 16 октября, легковое авто на полном ходу врезалось в маршрутку. Предварительно, водитель Opel Insignia управлял транспортным средством нетрезвым.
О дорожно-транспортном происшествии сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, а также поделился видео очевидцев с места инцидента. Авария случилась на Харьковском шоссе возле дома №58 (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
По предварительным данным, никто сильных травм в ДТП не получил. В легковушке, как видно на одном из видео, сработала подушка безопасности.
"Передняя часть автомобиля полностью уничтожена", – сказано в сообщении dtp.kiev.ua.
На месте ДТП работали экстренные службы: сотрудники Национальной полиции, а также скорой помощи. Официальной информации о случившемся правоохранители пока не публиковали.
Как пишет Telegram-канал, в Opel Insignia ехал еще один мужчина. Якобы и пассажир, и водитель находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Добавим, что на видеозаписи видно банки с пивом, которые лежали в салоне авто.
Кадры с места автомобильной аварии в столице:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
15 октября в городе Бровары Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирка "ЗАЗ", который перевернулся, погибла.
Днем ранее авария с пострадавшими произошла на Бориспольской дороге на въезде в столицу. Из-за инцидента движение парализовала огромная пробка.