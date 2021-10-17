В Киеве авто на скорости врезалось в маршрутку, водитель был пьяным. Видео

В Дарницком районе Киева вечером в субботу, 16 октября, легковое авто на полном ходу врезалось в маршрутку. Предварительно, водитель Opel Insignia управлял транспортным средством нетрезвым.

О дорожно-транспортном происшествии сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, а также поделился видео очевидцев с места инцидента. Авария случилась на Харьковском шоссе возле дома №58 (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, никто сильных травм в ДТП не получил. В легковушке, как видно на одном из видео, сработала подушка безопасности.

"Передняя часть автомобиля полностью уничтожена", – сказано в сообщении dtp.kiev.ua.

Видео дня

На месте ДТП работали экстренные службы: сотрудники Национальной полиции, а также скорой помощи. Официальной информации о случившемся правоохранители пока не публиковали.

Как пишет Telegram-канал, в Opel Insignia ехал еще один мужчина. Якобы и пассажир, и водитель находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Добавим, что на видеозаписи видно банки с пивом, которые лежали в салоне авто.

Кадры с места автомобильной аварии в столице:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: