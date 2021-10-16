Под Киевом авто перевернулось и влетело в дерево: погибла пассажирка. Фото

В пятницу вечером, 15 октября, в городе Бровары в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии перевернулся легковой автомобиль "ЗАЗ", погибла пассажирка. Кроме нее в машине было еще двое людей.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью, из-за чего девушка скончалась на месте ДТП. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в полиции.

19-летний водитель "ЗАЗ" и еще одна пассажирка транспортного средства выжили, медики скорой помощи госпитализировали их в больницу для оказания необходимой помощи.

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Предварительно известно, что авария произошла из-за того, что автомобилист не справился с управлением. Машина выехала на обочину дороги, после чего перевернулась и врезалась в дерево. Авто получило серьезные повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и детали смертельной происшествия на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве водитель грузовика сбил двух пешеходов и скрылся. Один из них впоследствии скончался от полученных травм.