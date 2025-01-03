Драка и стрельба в отеле Sky Loft в Киеве: еще троим участникам конфликта сообщили о подозрении. Фото и подробности

Правоохранители сообщили о подозрении еще трем участникам конфликта в отеле Sky Loft в Киеве. Там 23 ноября 2024 года произошла потасовка, которая закончилась стрельбой – есть погибший и пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

"Стрелянина в отеле Sky Loft. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц, 23-летнему и 31-летнему жителям Одесщины (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что 23 ноября 2024 подозреваемые в помещении гостиницы в центр Киева по хулиганским мотивам начали наносить удары другому мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим", – сообщили правоохранители.

Также следователи и прокуроры сообщили о подозрении по факту хилиганства еще одному участнику конфликта – 23-летнему киевлянину. Злоумышленник в тот вечер неожиданно нанес военнослужащему один удар кулаком в челюсть, в результате чего последний упал на пол и потерял сознание.

Напомним, 23 ноября в ресторане гостиницы Sky Loft в Киеве произошла стычка между посетителями, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта были ранены охранники заведения и гостя, а один человек погиб.

Погибшим оказался одесский предприниматель и заместитель директора общественного благоустройства Южного городского совета Одесской области Александр Каназирский. При себе у него нашли удостоверение сотрудника муниципального караула этого общества, подлинность которого пока не подтверждена, а также огнестрельное оружие.

Мужчина, который произвел выстрел – Дмитрий Рашевский, известный по позывному "Рашик", – спортсмен из Запорожья, которому в прошлом приписывали связи с криминальным миром. Известно, что Рашевский служит в штурмовой бригаде ВСУ, имеет УБД. На следующий день после инцидента он добровольно сдался полиции и сейчас находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, после стрельбы в столичной гостинице Sky Loft 23 ноября, в результате которой погиб и ранен, была задержана и сообщена о подозрении Дмитрию Рашевскому. Однако, согласно новой информации, он мог применить оружие для опережения – чтобы защитить себя.

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