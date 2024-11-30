Мог произвести выстрел на опережение: появились новые факты о стрельбе в отеле Sky Loft в Киеве. Видео и подробности

После стрельбы в столичной гостинице Sky Loft 23 ноября, в результате которой есть погибший и раненый, было задержано и сообщено о подозрении Дмитрию Рашевскому. Однако, согласно новой информации, он мог применить оружие для опережения – чтобы защитить себя.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Расследование по делу продолжается.

Как известно, 23 ноября в ресторане гостиницы Sky Loft в Киеве произошла стычка между посетителями, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта были ранены охранники заведения и гостя, а один человек погиб.

По словам нашего собеседника, погибшим оказался одесский предприниматель и заместитель директора общественного благоустройства Южного городского совета Одесской области Александр Каназирский. При себе у него нашли удостоверение сотрудника муниципального караула этого общества, подлинность которого пока не подтверждена, а также огнестрельное оружие.

"Дмитрий Рашевский, известный по позывному "Рашик", – спортсмен из Запорожья, которому в прошлом приписывали связи с криминальным миром. Пока известно, что Рашевский служит в штурмовой бригаде ВСУ, имеет УБД. На следующий день после инцидента он добровольно сдался полиции и сейчас находится под стражей", – напомнил наш источник.

По словам нашего источника, согласно новым деталям, которые удалось установить во время расследования, Рашевский мог произвести выстрел на опережение. Камеры зафиксировали, как четверо мужчин из компании одесских предпринимателей за несколько минут до выстрела достали оружие, перезарядили его и пошли к Дмитрию – среди них был и Каназирский.

"Подойдя к Рашевскому и его знакомому, они спровоцировали повторную стычку, во время которой Рашевского повалили на землю и стали избивать. В процессе драки раздался выстрел. К тому же, в ходе предварительной схватки ныне обвиняемого сбили с ног, ударили в челюсть – более 5 минут он был без сознания", – уточнил наш собеседник.

Согласно уголовному делу, открытому по факту этого инцидента, главным фигурантом остается Дмитрий Рашевский. Однако, по свидетельствам очевидцев, с самого начала инициатором конфликта был другой молодой человек Тадей Мельничук, находившийся на баре с собственной охраной. Именно он ударил военного на выходе из гостиницы, из-за чего последний потерял сознание.

Согласно свидетельствам одной из гостей, которая была в ресторане в тот вечер, Тадей является постоянным посетителем Sky Loft и это не первая драка при его участии в этом отеле. Он уже неоднократно провоцировал подобные стычки, находясь в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Следует добавить, что в соцсетях опубликовали видео, на котором люди в военной форме призывали не делать поспешных выводов и не называть Рашевского виновным по делу, добавив, что это была самооборона.

Сам Дмитрий – доброволец, вставший на защиту в феврале 2022 года. Участник многих военных операций. Непосредственный участник штурмовых действий. Он был ранен в 2023 году во время разведывательной работы на границе с РФ в Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время потасовки застрелил оппонента. Событие произошло в отеле Sky Loft в Печерском районе Киева.

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