Была прекрасным педагогом: в результате российской атаки в Киевской области погибла Лариса Баталко. Фото

В Киевской области в результате российской атаки с 25 на 26 октября погибла учительница трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" Лариса Баталко. Она навсегда останется в памяти друзей и близких как прекрасный педагог и искренний человек, верный профессии учителя.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Людмила Мозговая. Медики делали все возможное, чтобы спасти женщину, однако, к сожалению, она скончалась.

"Страшная ночь... Сначала известие о гибели 14-летней девочки от удара шахеда в Соломенском районе Киева... Затем новость о гибели в Бориспольском районе от обломка "Шахеда" женщины... Этой женщиной была учительница трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" (до реформы – общеобразовательной школы І-ІІІ степеней) Баталко Лариса Владимировна", – сообщила Мозговая.

По ее словам, в свое время Лариса Баталко принимала участие в конкурсе "Учитель года", а своей работой передавала детям "любовь к рукоделию как искусству и продолжению народной традиции".

"Лариса Владимировна подарила после успешного выступления на конкурсе мне красные маки ручной работы (знала, что люблю эти цветы), которые до сих пор украшают мое оригинальное платье. Красное на черном. Как символ памяти о прекрасном педагоге, истинном человеке, верном профессии учителя... Искренние соболезнования семье, педагогическому коллективу лицея и Бориспольской громаде", – добавила Мозговая.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером пятницы, 25 октября, в результате российской террористической атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Утром субботы, 26 октября, на месте, где погибла девочка и пострадали шесть человек, продолжают работать полицейские и коммунальщики.

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