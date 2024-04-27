Был главой Киевского облсовета и соратником Тимошенко: чем известен Майбоженко, пьяным въехавший в толпу на автомобиле

Владимир Майбоженко, который 26 апреля в состоянии алкогольного опьянения влетел на авто в толпу, занимал должность главы Броварской районной государственной администрации 2 года. В прошлом 4 года он занимал должность председателя Киевского областного совета.

Что известно о виновнике ДТП, выяснял OBOZ.UA. Чиновнику 59 лет. Учился на философском факультете КНУ им. Шевченко и в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Ранее он также входил во Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко и даже занимал должность главы Киевской областной организации этой партии, однако в 2010 году был исключен из-за грубого нарушения устава и программы.

Напомним, 26 апреля Майбоженко въехал автомобилем в толпу и сбил 4 человека на пешеходном переходе. Среди них был ребенок 2,5 лет. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Драгер показал в крови чиновника 2,31 промилле алкоголя, что в 11,5 раза выше допустимой нормы.

Глава Киевской облгосадминистрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко будет уволен. По его словам, подобное поведение должностного лица недопустимо.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля в Киеве произошла авария, во время которой водитель под хмельком сбил двух пешеходов. В результате ДТП одна женщина скончалась. Водителя BMW задержали в Оболонском районе.

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