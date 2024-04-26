'Подобное поведение недопустимо': глава Киевской ОВА пообещал уволить Майбоженко, который пьяным въехал в толпу автомобилем

В Киевской областной военной администрации отреагировали на инцидент с главой райгосадминистрации Броваров Владимиром Майбоженко, который пьяным въехал автомобилем в толпу. Там заверили, что чиновник будет уволен с занимаемой им должности.

Об этом заявил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что такое поведение должностного лица недопустимо.

"Это (увольнение. – Ред.) единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская", – написал Кравченко.

Он обратился к правоохранителям и призвал их в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку происшествию. Глава ОВА настаивает на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании для нарушителя. Кравченко добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

В Офисе генпрокурора сообщили, что руководителя РГА, устроившего ДТП, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах (ст. 286-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что по результатам тестирования прибором Drager в крови у водителя определено содержание алкоголя 2,31 промилле.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля глава райгосадминистрации Броваров в Киевской области Владимир Майбоженко въехал автомобилем в толпу. Чиновник сбил 4 людей на пешеходном переходе, среди которых – ребенок, они находятся в тяжелом состоянии.

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