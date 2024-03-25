Большая воронка и поврежденный частный дом: последствия ракетной атаки в Соломенском районе Киева. Фото

В результате падения обломка сбитой российской ракеты в Соломенском районе Киева во дворе частного дома образовалась большая воронка. Повреждено имущество, выбиты окна.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава Соломенской РГА столицы Ирина Чечотка. На месте работают правоохранители и спасатели.

"По предварительной информации, пострадавших в результате падения обломков в частном секторе Соломенского района – нет. Жители участка к моменту падения находились на работе. Повреждено частное имущество, выбиты окна. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения", – говорится в сообщении.

Добавим, в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Событие произошло в микрорайоне Осокорки. Кроме того, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

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