Авто выехало на встречную полосу: на Киевщине произошло ужасное ДТП, двое погибших. Фото

В городе Обухов Киевской области вечером 10 мая столкнулись две легковушки. В ДТП погибли два человека, пассажиры одной из машин; оба водителя получили травмы.

Видео дня

ГУ Национальной полиции Киевской области сообщило, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 22:40 субботы. На месте работали экстренные службы.

Правоохранители предварительно установили, что 25-летний водитель Mercedes, двигаясь по улице Млечный Путь, не справился с управлением. Неподалеку от кафе он выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Hyundai. Последним управлял 44-летний мужчина.

Погибли двое мужчин, которые ехали в Mersedes. Пассажирам было по 20 и 26 лет; они скончались на месте аварии.

Еще два человека травмированы. Речь идет о водителях; они госпитализированы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286 УКУ).

"Правоохранители Киевщины призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!" – подытожила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 10 мая смертельная авария произошла также в Харькове на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков. На месте ДТП от полученных травм погибли трое мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!