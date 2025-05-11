В Харькове авто столкнулось с КАМАЗом: в ДТП погибли три человека. Фото
В Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков. На месте аварии от полученных травм погибли трое мужчин.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 мая. По данным Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, столкнулись легковая машина и грузовик.
Предварительно, водитель Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Из-за этого автомобиль врезался в грузовую автоцистерну КАМАЗ 4310.
И водитель Skoda Octavia, и двое его пассажиров 50 и 43 лет скончались.
Следователем следственного управления ГУНП Харьковщины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее на перекрестке в селе Калиновка Броварского района Киевской области грузовик протаранил автомобиль ВАЗ. В результате ДТП 74-летнего водителя легковушки госпитализировали с травмами.
– 2 мая у села Рудня Ривненской области пассажирский поезд сообщением Ужгород – Харьков наехал на автомобиль. Погибли двое мужчин: водитель и пассажир авто.
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