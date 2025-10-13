Апелляционный суд изменил меру пресечения водителю 'Мерседеса', который жестоко избил велосипедиста: назначен залог

Киевский апелляционный суд 13 октября изменил меру пресечения Александру Хилику – водителю Mercedes, которого подозревают в избиении велосипедиста на Подоле. Ему назначили содержание под стражей на 60 дней с возможностью внести залог.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Отмечается, что назначенный размер залога – 5 миллионов гривен.

Суд изменил ночной домашний арест на содержание под стражей. Срок действия меры пресечения – до 25 ноября 2025 года.

Отметим, в отношении Александра Хилика открыто два уголовных производства – об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УКУ) и об оставлении пострадавшего без помощи (ч. 3 ст. 135). В последнем Хилику также сообщено о подозрении – ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 31 октября 2025 года.

Что предшествовало

В столице 44-летний житель Киевской области Александр Хилик избил велосипедиста из-за замечания относительно припаркованной машины.

Хилик припарковал свой Mercedes на улице Межигорской не по правилам – на велосипедной полосе, чем заблокировал движение велосипедисту.

А когда велосипедист сделал ему замечание, Хилик в ответ несколько раз ударил его в голову.

От ударов 40-летний велосипедист упал на землю и потерял сознание. Хилик оттащил мужчину без сознания на обочину дороги и просто уехал с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, сначала Хилику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), но под стражу не взяли, хотя прокурор на этом настаивал.

Позже его задержали в Белой Церкви и объявили подозрение по еще одной статье – оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание до 8 лет за решеткой.

А 4 октября суд избрал меру пресечения Хилику в виде содержания под стражей на 30 дней без права на внесение залога. Тогда подозреваемый говорил, что уехал с места конфликта, потому что его беременной жене стало плохо, а люди рядом заверили, что вызовут "скорую".

Как сообщал OBOZ.UA, подозреваемый Александр Хилик не только уже неоднократно нарушал правила дорожного движения, его также подозревают в хищении у военных. В частности, в поставке некачественной зимней одежды одной из воинских частей на более чем 25 млн грн.

