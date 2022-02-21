В Днепре под лед провалились рыбак и спасавшие его полицейские: есть погибший. Фото и видео

В Соборном районе города Днепр 20 февраля пятеро мужчин провалились под лед на Днепре. Среди них полицейские, пытавшиеся спасти рыбака. Последний в результате происшествия умер в карете скорой.

Инцидент произошел около 15:00 в воскресенье возле улицы Набережная Победы. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскроллье новость до конца).

Отмечается, что трое правоохранителей первыми прибыли на спасение рыбака, когда им и спасателям поступило сообщение о происшествии на реке.

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Однако все трое тоже провалились под лед, а вместе с ними и местный житель, который поспешил на помощь рыбаку и копам.

Всех их из воды достали бойцы ГСЧС и водолазы, в том числе с помощью катера. По их данным, один полицейский находился на расстоянии около 70 метров от берега, остальные двое и местный мужчина – примерно 40 метров.

На месте трагического инцидента работали 13 бойцов личного состава и пять единиц техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Рыбака, находившегося на расстоянии 250-270 метров от берега, им тоже удалось спасти. Однако мужчина скончался уже в карете скорой медицинской помощи. Его личные данные в тот момент были неизвестны.

"Почему так тяжело достучаться до здравого смысла рыбаков, чтобы они остановились и не выходили на лед, когда на улице +5 и более... Уважаемые граждане, спасатели настойчиво обращаются – не выходите на лед, не подвергайте себя опасности. Жизнь одна", – призвали на Facebook-странице ГУ ГСЧС на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в селе Новопавловка на Днепропетровщине нашли мертвым 6-летнего Ярослава Галата, пропавшего в тот же день. В соцсетях знакомые с трагедией отмечали, якобы мальчик утонул в реке.