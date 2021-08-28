Медовый месяц закончился нападением: в Днепре муж с баллончиком ограбил жену

В Днепре 41-летний мужчина напал на собственную жену с газовым баллончиком и ограбил ее. 27-летняя пострадавшая рассказала, что супруг ее избил, а потом отобрал сумку с вещами и документами.

Инцидент произошел в четверг, 26 августа, передает "Репортер. Днепр" со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам. Муж решил ограбить жену на улице – на Новокодацкой площади.

По данным журналистов, пара прожила вместе всего лишь два месяца. Источники сообщили, что причиной такого поступка якобы могла стать ревность.

Женщина после случившегося вызвала полицию. Она сообщила, что сперва муж забрызгал ей глаза из баллончика, после чего несколько раз ударил и ограбил.

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Копы обследовали территорию и нашли подозреваемого поблизости. Мужчину в наручниках доставили в отделение полиции.

Отметим, что 27 августа в Днепре правоохранители объявили план "Перехват" из-за дерзкого ограбления на улице Тепличная. Злоумышленник выхватил из автомобиля Hyundai Tucson, за рулем которого была женщина, пакет с деньгами. Потерпевшая заявила, что там было 500 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области пять человек ограбили семью фермера. Мужчину после пыток убили, а женщину пытались задушить, но она выжила. Из сейфа в частном доме забрали чуть более миллиона гривен.