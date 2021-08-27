В Днепре из авто украли полмиллиона гривен, в городе объявили план 'Перехват', – СМИ

В Днепре 27 августа правоохранители объявили план "Перехват" из-за ограбления. Злоумышленник выхватил из автомобиля Hyundai Tucson пакет, в котором было 500 тысяч гривен.

Об этом пишет "Репортер". Инцидент случился около 15:20 на улице Тепличная.

По данным издания, к автомобилю, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, подъехала машина, из которой вышел мужчина и стал кричать, провоцируя конфликт.

Женщина вышла из авто, а в это время другой мужчина схватил из машины пакет с деньгами. Затем оба злоумышленника уехали в сторону "Днепровской Брамы".

Официальной информации о происшествии полиция на момент публикации не обнародовала.

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Напомним, что 12 августа в Киеве трое неизвестных избили мужчину и отобрали у него сумку, в которой лежало 2 миллиона гривен и 30 тысяч долларов. Тогда также был объявлен план "Перехват".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года в столице произошло почти 100 грабежей и разбойных нападений. Преступники чаще стали нападать на своих жертв в местах отдыха, а в погоне за крупной добычей начали грабить ювелирные магазины, банки и другие финансовые учреждения.