На Днепропетровщине после пыток задушили и ограбили фермера. Видео
В Днепропетровской области пять человек ограбили семью фермера. Мужчину после пыток убили, а женщину пытались задушить, но она выжила.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Из сейфа злоумышленники забрали чуть более миллиона гривен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Пострадавшая рассказала, что пять человек в балаклавах залезли к ним домой около 2 часов ночи через окно. Ее они связали веревкой и душили, а мужа пытали, требуя отдать деньги. В итоге мужчину убили, а сейф вскрыли при помощи лома.
Медики установили, что 67-летнего Владимира задушили.
Глава областной ассоциации фермеров Анатолий Гайворонский отметил, что в последнее время участились такие случаи нападений.
Полиция открыла уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Злоумышленников еще не нашли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области задержали пятерых человек, подозреваемых в причастности к серии грабежей и пыток. Среди их жертв были семьи фермеров.
Организовал группировку мужчина, в которую входили двое его сыновей и еще двое сообщников.