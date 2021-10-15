В Днепре авто на скорости сбило 14-летнего мальчика с собакой: ребенок умер в больнице. Фото и видео

В Днепре автомобиль ВАЗ сбил 14-летнего мальчика, который гулял с собакой. Врачи скорой помощи спасали подростка на месте ДТП и даже спустя час реанимации удалось запустить сердце, но он умер в больнице.

Как сообщает "Информатор", происшествие случилось 14 октября около 14:10 на перекрестке улиц Сахарова и Календарной. Водитель пытался скрыться с места ДТП, но его задержала полиция.

Предварительно известно, что на остановке на Сахарова стояла маршрутка, которая высаживала пассажиров. Водитель ВАЗа объезжая авто выехал на встречную полосу, где и сбил мальчика с собакой, которые переходили дорогу. В результате чего мальчик вместе с собакой отлетели на 10-15 метров. При этом машина проехала еще около ста метров. Животное от удара погибло на месте.

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Обстоятельства совершения ДТП и гибели ребенка будет выяснять следствие.

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