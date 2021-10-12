На Житомирщине пьяный водитель сбил насмерть 14-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Фото

На Житомирщине 11 октября произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Водитель скрылся с места аварии.

Об этом сообщается на сайте ГУНП области. Трагедия произошла возле села Веприн около 20:10 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, мальчик вместе с одноклассником шел в соседнее село. В этот момент его сбил автомобиль. Водитель, не останавливаясь, уехал с места аварии.

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От полученных травм подросток погиб на месте. Правоохранителям удалось разыскать водителя спустя час в селе Веприн – им оказался 41-летний мужчина. Во время обследования у него обнаружили алкоголь – 2,5 промилле. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве снова взяли под стражу Кирилла Островского, который за рулем Hummer в 2018 году насмерть сбил 10-летнюю девочку. Недавно ему не смогли продлить меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице 13 сентября автомобиль сбил мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали.