В Днепре 22-летний парень погиб, прыгнув с моста: названо имя

В Днепре нашли мертвым 22-летнего горожанина Дениса Назаренко. Полицейские разыскивали парня два дня.

Как сообщает издание "Информатор" со ссылкой на волонтеров, он спрыгнул с Центрального моста 21 июля около 23:00 и после этого пропал.

Рядом с молодым человеком на тот момент не было друзей и знакомых. Никто не видел, что случилось после прыжка.

То, что Дениса нашли мертвым, стало известно в пятницу, 23 июля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.

Напомним, 30 мая в центре Днепра произошла трагедия: обнаженный мужчина прыгнул с торгового центра "Мост-Сити". Медики около получаса оказывали ему помощь, но спасти его не удалось. А в киевском Гидропарке 26 июня из воды вытащили мужчину. По словам очевидцев, его толкнули с моста. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

Очередной случай самоубийства также зафиксировали 10 июля в Киеве – молодой человек прыгнул в реку с моста. В его рюкзаке обнаружили камни. Трагедия произошла на заброшенном Рыбальском вантовом мосту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате падения с высоты погибла женщина. Происшествие случилось 7 июля на улице Бориса Гарина в Соломенском районе. Тело погибшей обнаружили у подъезда жилого дома.