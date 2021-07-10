В Киеве парень с камнями в рюкзаке спрыгнул с моста на глазах у людей. Фото

В Киеве 10 июля зафиксировали очередной случай самоубийства – молодой человек прыгнул в реку с моста. В его рюкзаке обнаружили камни.

Трагический случай произошел под вечер субботы на заброшенном Рыбальском вантовом мосту. О нем сообщил "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте новость до конца).

В сети подчеркнули, что парень спрыгнул на глазах у свидетелей. Люди вызвали спасателей, медиков и правоохранителей, однако до их приезда самоубийца умер.

"Из реки достали тело с портфелем. Внутри – камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", – предположили очевидцы.

Также отмечается, что личность погибшего не смогли установить сразу. На теле парня есть несколько татуировок, поэтому тех, кто его узнал, попросили сообщить об этом.

Напомним: в конце июня патрульные полицейские смогли спасти 17-летнего парня, который пытался покончить с собой. Это произошло на одном из городских кладбищ. О намерениях совершить самоубийство подросток написал в сообщении подруге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате падения с высоты погибла женщина. Происшествие случилось 7 июля на улице Бориса Гарина в Соломенском районе. Тело погибшей обнаружили у подъезда жилого дома.