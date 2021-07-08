В Киеве при загадочных обстоятельствах погибла женщина

В Соломенском районе Киева 7 июля в результате падения с высоты погибла женщина. Трагедия произошла на улице Бориса Гарина.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе столичной полиции. Личность погибшей пока не установлена.

"Обстоятельства и причины смерти выяснит следствие. При первичном осмотре эксперт обнаружил на теле женщины травмы, характерные при падении с высоты. Решается вопрос о квалификации события и открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

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Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, предсмертной записки на месте происшествия не обнаружено.

На фото, опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный видно, что недалеко от места трагедии находится детская и спортивные площадки. Тело погибшей находится практически возле подъезда.

Напомним, в Подольском районе Киева во вторник, 22 июня, из окна квартиры на 20-м этаже выпала девушка. От полученных травм она погибла на месте. Инцидент произошел в доме расположенном на улице Данченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве патрульные спасли 17-летнего парня, который пытался совершить самоубийство на одном из городских кладбищ. О своих намерениях подросток написал подруге в сообщении.