"Хотел бы убить – вставил бы нож глубже": отчима, порезавшего малыша, арестовали. Видео

В Днепре арестовали 28-летнего Сергея Федотова, который напал на 2-летнего ребенка своей экс-возлюбленной и порезал ему горло. Свой поступок он объяснить не смог, оправдывался "похрамывающей психикой" и говорил, что если бы хотел смерти мальчика, то "вставил бы нож глубже".

Заседание состоялось в Софиевском суде Днепропетровской области в пятницу, 9 июля. Фрагментами с вынесением приговора и оправданиями подозреваемого поделились местные блогеры Олег Ермолинский и Алексей Таймурзин в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Суд решил взять под стражу злоумышленника на срок 60 суток без альтернативы залога, на чем и настаивала сторона обвинения. Сам подозреваемый и его адвокат полагались на решение суда.

Свои действия задержанный описывал так: "Я пришел, они [дети 2 и 7 лет] одни дома... в процессе всего я ей [жене] говорил: ты знаешь, у меня, бывает, чуть-чуть похрамывает психика, не доводи до...".

"Я эту картину до сих пор вижу перед глазами, но объяснить я не могу", – также заявлял подозреваемый. Он добавил, что не знает, что толкнуло его на такой поступок, но от содеянного он не отказывается.

Напомним, что подозреваемый напал на 2-летнего сына своей жены, которая хотела разорвать отношения и выгнать мужчину. В доме он закрылся с ним, а также 7-летней дочерью женщины, но девочке травм не нанес. Детей мужчина связал скотчем, мальчика жестоко порезал, а в конце перерезал ребенку горло.

В это время он разговаривал по телефону с женой, угрожал ей и шантажировал, требовал деньги, а также возобновить отношения.

После содеянного мужчина сбежал, но остался в селе и спрятался на чердаке заброшенного дома.

В ходе судебного заседания он заявил: "Когда я был на чердаке, я видел, что меня ищут. У меня не было мыслей куда-то бежать. Я просто сидел и не знал, что мне делать".

Как ранее писал OBOZREVATEL: