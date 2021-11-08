В Днепре мужчина избил женщину с младенцем на руках: ребенок упал на пол и получил тяжелые травмы

В Днепре мужчина избил свою сожительницу с новорожденным на руках. Двухмесячный ребенок упал на пол и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает местное издание "Днепр Час" конфликт произошел между ранее судимым за умышленное легкое телесное повреждение, разбой и мошенничество безработным мужчиной 1972 года рождения и его сожительницей 1993 года рождения. Началось все со словесной ссоры, которая в итоге переросла в избиение женщины.

Не остановило мужчину и то, что на руках у его сожительницы был двухмесячный ребенок.

От ударов младенец упал на пол и получил травмы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушиб мягких тканей головы.

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Обидчика ребенка и женщины доставили в полицию, где он признался в содеянном. Также на его вину указали свидетели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области отчим избил 8-летнюю девочку, пока ее мать была в больнице.

А в Харькове мать избила 4-летнего сына. При этом акт насилия она транслировала в прямом эфире социальной сети Instagram.