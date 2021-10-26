В Харькове мать избила 4-летнего сына в прямом эфире Instagram: делом занялась полиция. Фото

В Харькове мать избила 4-летнего сына. Акт насилия она транслировала в прямом эфире социальной сети Instagram.

Об этом в Facebook-группе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области сообщила Юлия Шеремет. Она рассказала, что в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено, что в прямом эфире соцсети мать избивает своего малолетнего сына. Были установлены данные матери и ребенка, данный факт зарегистрирован в полиции.

Шеремет добавила, что с матерью провели профилактическую беседу по недопущению применения насилия в отношении ребенка. Сейчас ребенок временно находится в больнице.

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