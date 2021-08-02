'Житомирского стрелка' привезли в суд. Эксклюзивные подробности и фото

В понедельник, 2 августа, в Житомире продолжилось рассмотрение дела "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, в прошлом году в мае расстрелял на ставку в Новоселице семерых мужчин. Подозреваемому сначала без его участия на заседании продолжили меру пресечения, а затем привели в зал Богунского райсуда.

У здания инстанции собрались люди, которые требовали справедливого приговора, в частности, заявляли, что мужчина обязательно должен сидеть за решеткой. Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что в деле произошла смена коллегии судей. Поэтому адвокаты предполагали возможность начала нового рассмотрения, но окончательный вердикт не был принят.

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Сначала на заседании рассматривался вопрос только о продлении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Сторона защиты настаивала на том, что в день убийства Захаренко действовал в рамках самообороны.

Под зданием суда, где проходило заседание, активисты требовали наказать "житомирского стрелка".

Люди развесили плакаты с надписями: "Убийцу ветерана АТО на пожизненное", "Не позволим убийце симулировать", "Захаренко должен ответить за убийство".

Напомним:

трагическое событие произошло в ночь на 22 мая 2020 года в районе села Новоселица на Житомирщине. По подозрению в расстреле семи человек был задержан владелец местного водоема Анатолия Захаренко.

По версии следствия, сначала мужчина убил двух из своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.

Среди убитых были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Национальной гвардии Украины.

На месте массового убийства нашли много оружия. Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обвиняемый Захаренко заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему якобы угрожали. Экспертизы в пределах следствия подтвердили, что в момент преступления Захаренко был трезвым и вменяемым.

Как сообщал OBOZREVATEL, после судебного заседания по делу "житомирского стрелка" в июне жена одной из жертв Инна Вульчин рассказала, как обвиняемый Анатолий Захаренко менял версии от допроса к допросу. По ее словам, сначала он заявлял, что на него нападали чуть ли не с ножом. Затем, когда у подозреваемого появился адвокат, прозвучала версия, что гости задумали его убить, но перед этим пошли спать.