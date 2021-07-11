Под Полтавой пропал 8-летний мальчик, на его поиски полиция бросила все силы. Фото
Вечером в субботу, 10 июля, сотрудникам Нацполиции в Полтавской области поступило заявление о пропавшем ребенке. 38-летняя жительница Кременчуга сообщила, что во время отдыха на озере бывших "артскладов" заметила, что ее 8-летний сын Толик исчез.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители немедленно отреагировали на тревожный сигнал от матери. Для участия поисков "подлючили" Национальную гвардию, кинологов, все отряды полиции Кременчуга и водолазов.
Уже с утра на территории озера, где мальчик отдыхал вместе с семьей, проходят масштабные поисковые мероприятия. Правоохранители и военные не только "прочесывают" лесополосу и берег озера, но и осматривают дно водоема.
По состоянию на 11:00 11 июля информации о пропавшем Анатолии нет, но мероприятия по его поискам продолжаются.
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