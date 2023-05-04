Житель Бахмута получил 7 лет тюрьмы за то, что наводил врага на позиции Сил обороны
36-летний житель Бахмута Донецкой области получил 7 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. Предатель наводил артиллерию врага на позиции Сил обороны в городе-крепости, а также "сливал" координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории региона.
Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Фигурант был задержан сотрудниками СБУ в июне 2022 года в момент выполнения разведывательной задачи.
У мужчины были изъяты автомат Калашникова и телефон с доказательствами преступлений.
Оккупанты дистанционно привлекли его к негласному сотрудничеству.
Для связи с врагом он использовал анонимные мессенджеры, а закрытые данные передавал в текстовых сообщениях с координатами и фото объектов.
Эта информация нужна была агрессору для прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Суд признал злоумышленника виновным в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса) и в несанкционированном распространении информации о ВСУ или других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2).
Расследование вели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В феврале СБУ задержала жителя Мирнограда, который "наводил" артиллерию врага на позиции украинских войск. Предатель ранее служил в артиллерийских подразделениях.
– В октябре в СБУ заявили о задержании корректировщика огня по Бахмуту. Правоохранители установили личность его куратора – им оказался сотрудник российских спецслужб.
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